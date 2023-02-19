وزارة الثقافة تستعد للاحتفال بذكرى يوم التأسيس بباقةٍ من الفعاليات الثقافية النوعيّة

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أكملت وزارة الثقافة استعداداتها لتنظيم باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية في ذكرى يوم التأسيس الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، وذلك للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية عبر قوالب إبداعية مبتكرة تعكس إنجازات أبناء الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – في عام 1727م وإلى اليوم.

وتسعى الوزارة من هذه الفعاليات إلى تقديم قصة يوم التأسيس في قالبٍ إبداعي تعيد من خلاله إحياء ذكرى تأسيس الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – للدولة السعودية الأولى في عام 1727م، وصولاً للوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -، وإنجازات أبنائه الملوك من بعده، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، والتي أسهمت في تعزيز البناء والوحدة والتطور.

وأعدت الوزارة فعاليات رئيسية تتمثّل أولها في ملحمة “صهيل” المُقامة في حي الطريف التاريخي بالدرعية – المدرج ضمن مواقع التراث العالمي في منظمة اليونسكو -، وهي مسرحية غنائية تاريخية تستعرض قصة التأسيس ورجالاته، والتضحيات التي بذلوها من أجل رفعة الدولة السعودية وتطوّرها، مع تسليط الضوء على الإرث التاريخي والثقافي الذي تزخر به المملكة، وإبراز دور أطياف المجتمع السعودي في بناء تاريخ المملكة وحاضرها ومستقبلها.

وسيحتضن تقاطع طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول مع طريق الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، فعالية “مسيرة التأسيس” التي تشتمل على مجسمات فنية تُمثل القيم والعناصر الثقافية، ومسيرة للعروض الأدائية، ومسيرة كبيرة للخيل العربية، والتي تستعرض في مجموعها قصة التأسيس على مدى 3 قرون من العز والشموخ. وتتضمن هذه الفعالية ثلاث مناطق، أولها منطقة العروض، منطقة الطعام، ومنطقة مخصصة للحضور.

ومن قلب مركز الملك عبدالله المالي “كافد” بداية من 22 فبراير ولمدة 3 أيام، تنطلق فعالية “الليوان” في الوادي، والتي تهدف إلى تعزيز قيمة الترابط المجتمعي والتواصل، من خلال نشاطات تُعنى بكل أفراد المجتمع، وعرض الثقافة بأسلوب متجدّد، عبر عرض موحد يقام في الوقت ذاته في 13 مدينة تشمل عرعر، وسكاكا، وتبوك، وحائل، وبريدة، والدمام، والمدينة المنورة، والطائف، وجدة، والباحة، وأبها، وجازان، ونجران، وتعكس من خلاله كلّ مدينة قيمةً معيّنة، متبوعة بالأنشطة والفعاليات، لتأخذ الزائر في رحلةٍ مترابطة من فعالية إلى أخرى.

وفي مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، يُعقد “المجلس” الذي يقدم محاضرات ولقاءات حوارية وورش عمل تغطي تاريخ الدولة السعودية. ويشتمل المجلس على “معرض يوم التأسيس” الذي يتكون من أربعة أقسام، وهي: فنان من بلدي، ألحان بلدي، فنون الخط مع أشهر الخطاطين السعوديين، وتاريخنا.. بعيوننا.

ومن بين أهم الفعاليات تأتي مسرحية “معلقاتنا امتداد أمجاد” التي ستعرض في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، وهي حدث غنائي مسرحي كبير يبرز ثقافة المملكة عبر ثلاثة قرون شعراً بإشراف صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز ، وبمشاركة شعراء وفنانين ومبدعين سعوديين في كافة التخصصات المسرحية والإبداعية.

وتنظم وزارة الثقافة هذه الفعاليات بالشراكة مع عدة جهات، ومنها شريك التأسيس هيئة تطوير بوابة الدرعية، والشركاء الاستراتيجيون: شركة أرامكو السعودية، والبنك الأهلي السعودي، وشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي.