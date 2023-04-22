وزارة الثقافة تشارك في احتفالات عيد الفطر المبارك بمهرجان “حي العيد”

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انطلق مساء أمس مهرجان “حيّ العيد” الذي تنظمه وزارة الثقافة تحت شعار “من الفايزين من العايدين” ويستمر حتى 24 أبريل في ثلاثة مواقع بمدينة الرياض في ساحة المصمك، وسوق الزل، وشارع السويلم؛ وذلك ضمن حزمة الفعاليات والبرامج المخصصة للاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، بدعمٍ من برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.

واستقبل المهرجان زواره في منطقة الضيافة “عيدنا في البيت الكبير”، التي تجسد مشاهد تمثيلية لطابع البيت السعودي أيام العيد، وما يكتنفه من أجواء المودة والمحبة، ثم ينتقل الزوار إلى منطقة “عيدنا في جمعتنا” التي تتضمن عروضاً موسيقية حية لعازفي العود والكمان، إضافة إلى عروض لفرق استعراضية، وفنانين كوميديين.

كما عاش زوار المهرجان أجواء الفرحة والبهجة أثناء توزيع “بائع البالونات” هدايا للأطفال خلال تجوله في جنبات المنطقة التي شهدت إقامة “مسيرة العيد” بما تتضمنه من فقرات وعروض متنوعة، وأخذت منطقة “عيدنا في بهجتنا” الأطفال في رحلة مسلّية من خلال ركن “عالم الحلويات” الذي صمم على شكل ممرات وسط مجسمات الحلوى العملاقة ذات الألوان الزاهية، والذي يشتمل على قسم مصغر لملاهي الأطفال، إضافة إلى لعبة “وين الشوكولاتة؟” التي ينطلق فيها الصغار للبحث عن قطع الشوكولاتة المخفية في غرفة صممت على شكل مجلس سعودي يحمل الهوية التراثية المحلية.

وتستمر رحلة الأطفال وعائلاتهم من خلال انتقالهم إلى منطقة “عيدنا في وناستنا” للمشاهدة والتفاعل مع مجموعة من المسرحيات الغنائية الاستعراضية، إلى جانب السُفرة السعودية بمأكولاتها الشهية التي استمتع الزوار بها؛ كما أعدت وزارة الثقافة في ختام رحلة زوارها منطقة “عيدنا متواصل” التي تتيح للأطفال اللعب قبيل مغادرتهم للمهرجان، وتتضمن سوقاً شعبياً؛ يقدم

للزوار فرصة اقتناء تذكارات لتجربتهم الخاصة في هذا اليوم السعيد.

يذكر أن وزارة الثقافة تهدف من خلال إقامة مهرجان “حيّ العيد – من الفايزين من العايدين”؛ إلى إبراز ثقافة المجتمع السعودي في العيد، والعادات الاحتفالية الأصيلة المرتبطة به، وذلك من منطلق حرصها على الاحتفاء بالهوية الثقافية المحلية والاعتزاز بها، وتجسيدها في قوالب إبداعية تستهدف جميع شرائح المجتمع.