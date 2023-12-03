وزارة الثقافة تطلق في ديسمبر المقبل مسابقة “تجسيد” لتحويل أبياتٍ شعرية لتصميم منتجات ثقافية سعودية

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أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق مسابقة “تجسيد”خلال الفترة من 3 إلى 31 ديسمبر المقبل، كآخر مسابقات مبادرة “عام الشعر العربي 2023″، والتي تُطلق العنان لإبداعات مصممي وفناني المملكة لتجسيد القصائد العربية المعروفة بطريقةٍ مبتكرةٍ وعصريةٍ عبر تصميم منتجاتٍ سعوديةٍ مرتبطةٍ بتراث وثقافة المملكة، وذلك من خلال استلهام أبياتٍ شعريةٍ من موروث الشعر العربي، وتوظيفها في التصاميم، حيث يمكن المشاركة في المسابقة عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/year_of_arabic_poetry-tajseed

وتستهدف المسابقة مصممي المنتجات، والفنانين المحترفين بمجال التصميم ثلاثي الأبعاد، لتصميم منتجات القهوة السعودية “دلة وفناجين” من خلال استلهام أبيات من موروث الشعر العربي، وعكسِها على الثقافة السعودية، بحيث يختار المشارك بيتَ شعرٍ من أحد القصائد الموروثة من التاريخ العربي القديم، ومن ثمّ يعكسه على تصميم منتجات القهوة السعودية من دون كتابة البيت الشعري بشكلٍ مباشر، ويكتفي فقط بتحويل معاني الأبيات المختارة إلى تصميم بصري.

ويقدم المشارك في المسابقة ملفاً شاملاً للتصميم، ليشرح فيه فكرة التصميم وعناصره، يتضمن ثلاثَ صفحات، تحتوي الأولى منها على صورة المنتج النهائي على كامل الصفحة، واسم المنتج المقترح، والبيت الشعري (مصدر الإلهام)، ونبذة عن المنتج.

وتحتوي الصفحة الثانية على شرح الفكرة، وعلاقة البيت الشعري بالمنتج، ومراحل تطور المنتج (رسومات أولية)، وأبعاده ومقاساته، وصورةٍ متعمدةٍ للمنتج من ثلاث زوايا على الأقل، وتحديد المواد المستخدمة في صناعته، واستخداماته المتعددة -إن وُجد ذلك-، وأما الصفحة الأخيرة فتكون اختيارية، وذلك في حال وجود تفاصيل تصميمية يحتاج المصمم إلى إبرازها، ولم يتم توضيحها في الصفحتين السابقة.

وتمرّ المسابقة بأربع مراحل رئيسية، بدأت بالمرحلة الحالية المتمثلة في إطلاق المسابقة، والبدء باستقبال طلبات المشاركة، على أن تنتقل بعدها إلى المرحلة الثانية التي يُغلَق فيها بابُ استقبال طلبات المشاركة يوم الأحد 24 ديسمبر، وأما المرحلة الثالثة فسيتم خلالها تحكيم المشاركات، وستنتهي يوم الخميس 28 ديسمبر، لتصل إلى المرحلة الأخيرة المتمثّلة في إعلان الفائزين، وتسليم الجوائز المالية مع نهاية شهر ديسمبر، بحيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 30 ألف ريال، والثاني 20 ألف ريال، والثالث 10 آلاف ريال.

وحددت الوزارة عدة شروط يجب توافرها في المشاركين، من أبرزها ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاماً، ورفع المشاركات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة فقط، ورفع المشاركة كملفٍ بصيغة (PDF)، ورفع ملف مفتوح المصدر للتصميم، وأن تكون المشاركة أصلية ومبتكرة، ولم تنشر سابقاً في أي وسيلةٍ أخرى، وأن يُقدِّم كلُّ مشارك تصميماً واحداً، ويكون قابلاً للتنفيذ، وبجودةٍ ووضوحٍ عالٍ، ويغطي جميع جوانب المنتج، وأن يُقدم البيتَ الشعري المختار من موروث الشعر العربي ضمن ملف المشاركة، إضافةً إلى مجموعة من الشروط والأحكام الموضحة في موقع المسابقة.

وتأتي مسابقة “تجسيد” كإحدى المسابقات التي تُنظمها وزارة الثقافة ضمن مبادرة “عام الشعر العربي 2023م”، لتعكس المكانة الثقافية التي احتلها الشعر العربي، باعتباره من أهم المكونات الحضارية للثقافة العربية، وتهدف وزارة الثقافة من خلالها إلى تمكين الموهوبين في مجال الفنون والتصميم لإبراز مواهبهم من خلال مزج موروث الشعر العربي بعناصر التراث الثقافي غير المادي للمملكة؛ لتكوين تصاميم مميّزة وعصرية، وتحفيز الفنانين السعوديين للمشاركة، وتطوير مجال الفنون المحلية، والحفاظ على الإرث الثقافي الخاص بالهوية السعودية.