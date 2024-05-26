وزارة الثقافة توقع اتفاقية تعاون مع مطارات القابضة لتعزيز المحتوى الثقافي بمطارات المملكة

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وقعت وزارة الثقافة اتفاقية تعاون مع مطارات القابضة؛ لتعزيز حضور الفعاليات والأنشطة الثقافية في مطارات المملكة، وتضمين المحتوى الثقافي فيها، وذلك على هامش مؤتمر مستقبل الطيران 2024 المقام بمدينة الرياض، حيث مثَّل الوزارة في التوقيع وكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية والتطوير نهى بنت سعيد قطان، فيما مثّل الشركة الرئيس التنفيذي المكلف المهندس محمد بن عبدالله المغلوث.

ويسعى الجانبان من خلال هذه الشراكة إلى دمج الثقافة في القطاعات المختلفة في المملكة، والاحتفاء بتنوع الثقافات المحلية، وإثراء خصائصها الفريدة من خلال تضمين المحتوى الثقافي في مختلف الجوانب لرحلة المسافر في مطارات المملكة، إضافة إلى تدشين أول عمل فني بالشراكة بين وزارة الثقافة، وشركة مطارات القابضة في مطار الملك خالد الدولي.

وتأتي هذه الشراكة ضمن حزمة من الشراكات الإستراتيجية التي تسعى المنظومة الثقافية ممثلة في وزارة الثقافة والهيئات الثقافية إلى إبرامها مع مختلف مؤسسات القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية بالمملكة؛ لتعزيز حضور التراث والثقافة والفنون السعودية في مختلف المجالات الحيّوية بالمملكة، وتعريف زوّار المملكة من مختلف أنحاء العالم بالثقافة السعودية الغنيّة، وذلك ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

يذكر أن مطارات القابضة تُشرف على تشغيل 27 مطاراً في المملكة عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، ومطارات جدة، ومطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)؛ التي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة، والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حالياً، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق مزيد من التنمية والإنجازات وفقاً للإستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كأحد مخرجات رؤية المملكة 2030.