وزارة الثقافة توقِّع أول مذكرة تفاهم رعاية إستراتيجية مع “روشن”

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وقّعت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم رعاية إستراتيجية مع شركة روشن العقارية، لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم النهضة في مختلف مجالات القطاع الثقافي في المملكة.

ومثّل الوزارة معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، ومثّل شركة روشن الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد جروفر.

وأوضح معاليه أن الاتفاقية تتضمن رعاية إستراتيجية تدعم الفعاليات وبرامج الرعاية الثقافية لدى وزارة الثقافة من خلال إشراك القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الثقافية في المملكة، وعقد الشراكات الإستراتيجية التي تُسهم في تنمية القطاع الثقافي ورفع مستوى كفاءته وفعاليته، ومن ذلك الشراكة النوعية اليوم مع مجموعة روشن بما تمثله من أهمية وحضور في المشهد الوطني المتطور.

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر, أن التعاون مع وزارة الثقافة من خلال هذه الفرصة النوعية يُقدّم قيمة مضافة لجهود “روشن” للحفاظ على تراث المملكة العريق، وتنميته، من خلال البرامج والفعاليات الثقافية العالمية المُثرية لحياة المواطنين في جميع أنحاء المملكة.

وتضمنت المذكرة عدة مجالات، أهمها الرعاية الإستراتيجية المُقدمة من “روشن” لعدد من البرامج والفعاليات الثقافية لعام 2023، مما سيسهم في تطوير وتنمية القطاع الثقافي، واستدامة التعاون بين وزارة الثقافة و”روشن”، كما شملت العمل التعاوني في مجال تطوير حملات تستهدف فئات المجتمع المختلفة، وذلك من خلال برنامج “روشن” للمسؤولية الاجتماعية “يحيك”، بهدف إيجاد إرث ثقافي، وتجارب ثرية للمجتمع السعودي.

وتأتي مذكرة التفاهم كخطوة أولى نحو شراكة أوسع ضمن الجهود التي تقودها وزارة الثقافة لتطوير القطاع الثقافي في المملكة، من خلال عقد الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ لإثراء التجارب والخبرات في المجالات الثقافية المتنوعة، إلى جانب الحفاظ على تراث المملكة الأصيل وتعزيزه والاحتفاء به.