وزارة الثقافة تُمدد فترة التقديم على منح تأريخ الفن السعودي إلى أغسطس المقبل

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أعلنت وزارة الثقافة تمديد فترة التقديم على منح تأريخ الفن السعودي؛ لرصد نشأة الفنون السعودية وتطوراتها والعوامل المؤثرة فيها والرؤى النقدية والفلسفية والثقافية التي شكّلت الفن في المملكة، حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023م، مبينةً أنه يمكن للراغبين في المشاركة التقديم من خلال الرابط التالي https://engage.moc.gov.sa/saudi-art-history-grants.

وتُغطي هذه المنحة التي أُطلقت في مايو الماضي عدّة مجالات بحثية في تأريخ الفنون بالمملكة، ومنها: الفنون البصرية بجميع أنواعها، والفنون الأدائية والفنون الموسيقية، والفنون السينمائية؛ مستهدفةً بذلك الباحثين المهتمين بتأريخ الفن السعودي؛ لدعم الحركة البحثية وتحفيز الإنتاج العلمي الموثوق لدراسة الفنون وتاريخها، ورصد المدارس والاتجاهات الفنية بالمملكة، بما يسهم في نمو القطاع الثقافي والفني الإبداعي.

وأوضحت الوزراة، أنها ستقدم نصف مبلغ المنحة بعد قبول المسودة الأولى، ويكتمل صرف المبلغ المتبقي من المنحة بعد تسليم البحث كاملاً واعتماده، وتقديم الإفادة بقبول النشر للوزارة، حيث وفرت دليلاً إرشادياً على منصة التقديم يلزم المتقدمين الاطلاع عليه، والالتزام بما ورد فيه من توجيهات وشروط وأحكام عامة، وأتاحت للراغبين في مزيدٍ من المعلومات التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]<mailto:[email protected].

يذكر أن منحة تأريخ الفن السعودي تنطلق من أهمية الحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة، الذي يمثل أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية السعودية 2030، إلى جانب سد الثغرات البحثية التي تنتظر باحثين مختصين لتقديم قراءات منهجية لتحولات وتطورات الفنون المحلية.</mailto:[email protected]