وزارة الثقافة تُنظم الأسبوع الثقافي السعودي في الأردن ضمن احتفالية “إربد”

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تنظم وزارة الثقافة أسبوعاً ثقافياً سعودياً في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من (12- 15 سبتمبر الجاري)، وذلك ضمن احتفالية “إربد” عاصمة الثقافة لعام 2022م.

ويتضمن الأسبوع الثقافي جملة من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة التي ستتولى تنفيذها هيئة التراث وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الموسيقى في مركز إربد الثقافي بالأردن، ويرأس الوفد المشارك الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى سلطان البازعي.

وتسجل هيئة التراث حضورها في الأسبوع الثقافي السعودي, بعدد من المبادرات التفاعلية التي تهدف إلى إبراز التراث الثقافي الوطني، من بينها تفعيل “عام القهوة السعودية” من خلال جناح مجلس القهوة السعودية، الذي سيكون مقر استقبال ضيوف الفعالية من كل الشرائح, كما سيقدم القهوة السعودية إلى جانب التعريف بها وبمكوناتها وطرق تحضيرها وتقديمها، وذلك في سياق الاحتفاء برمز ثقافي أصيل يعكس عادات الضيافة والكرم في المملكة.

وتتضمن مشاركة هيئة التراث عرض أفلام عن التراث الثقافي السعودي ومكوناته المختلفة التي تشمل الآثار والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية بالإضافة إلى التراث الثقافي غير المادي.

كما ستعمل الهيئة على التعريف بالحرف والصناعات اليدوية السعودية من خلال تقديم العروض الحرفية الحية أمام الزوار لحرفة صناعة العقال وحياكة البشوت، وفن القط العسيري المسجل لدى منظمة اليونسكو بالإضافة إلى صناعة البخور.

وتقدّم هيئة المسرح والفنون الأدائية في الأسبوع الثقافي السعودي عرضاً مسرحياً للأطفال بعنوان “مغارة الحكايا” يومي (14- 15 سبتمبر), على خشبة مسرح مركز إربد الثقافي، والتي تتناول تفاصيل مسيرة رحلة مدرسية تقودها مديرة معسكر الكشافة، مع مجموعة من الأطفال نحو “مغارة الحكايا.

كما تتضمّن مشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية عروضاً متنوعة لعدد من الفنون الأدائية الفلكلورية تعكس جزءاً من ثقافة المملكة وهي ” الخبيتي، والمزمار، والينبعاوي، والسامري، والخطوة” وذلك من خلال فقرات أدائية في الساحات الخارجية بالمركز بالإضافة إلى لوحات أدائية بمصاحبة الفرقة الوطنية للموسيقى.

وتشارك هيئة الموسيقى ممثلة في الفرقة الوطنية للموسيقى والكورال السعودي بمجموعة من الأغاني المتنوعة؛ التي تهدف لإيصال الموروث الموسيقي السعودي إلى العالم، بالإضافة إلى ميدلي غنائي لعدد من الأغاني السعودية في قالب فني مترابط بمشاركة عدد من العازفين والمغنيين السعوديين.

وتعد الفرقة الوطنية للموسيقى هي الفرقة الرسمية التي أسستها وزارة الثقافة في عام 2021م لهدف وتمثيل المملكة في المحافل الموسيقية العالمية والإقليمية بالإضافة إلى تقديم أشكال مختلفة من الموسيقى العربية والعالمية ودمجها مع الموسيقى السعودية.

وتأتي مشاركة وزارة الثقافة بهيئاتها المتعددة في سياق جهودها لتعزيز التعاون الثقافي الدولي، والمساهمة في نقل الثقافة السعودية بألوانها وتراثها ومبدعيها إلى منصات جديدة تُتيح للجمهور الدولي التعرف على أهم العناصر الثقافية المتنوعة التي تتميز بها المملكة.