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وزارة الحج تحث ضيوف الرحمن على الالتزام بحمل بطاقة نسك

25 مايو 2024 - 10:52 صباحًا

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حثت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن على الالتزام بحمل بطاقة نسك.

وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن الالتزام بحمل بطاقة نسك يضمن للحاج الحصول على الخدمات بسهولة ويُسر، في جميع محطات الرحلة.

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وتابعت، أن بطاقة نسك بطاقة تعريفية تمكن من دخول الحاج إلى المشاعر وتحتوي على معلوماته، كما تمكن من تقديم المساعدة بسرعة وكفاءة.

وأكملت وزارة الحج، أن بطاقة نسك تحتوي على سماك أمنية مميزة لتعريف الحاج النظامي، وتحتوي على شهادة إتمام الحج.

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25 مايو 2024 - 10:52 صباحًا
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