وزارة الحج تحث ضيوف الرحمن على الالتزام بحمل بطاقة نسك

المناطق_متابعات
حثت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن على الالتزام بحمل بطاقة نسك.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن الالتزام بحمل بطاقة نسك يضمن للحاج الحصول على الخدمات بسهولة ويُسر، في جميع محطات الرحلة.
أخبار قد تهمك
- “الحج”: تجنّبوا الرسائل المجهولة والإعلانات الوهمية للتسجيل للحج12 مايو 2024 - 3:34 صباحًا
- “الصحة” تطلق مبادرة “صحة ثون 2” لتعزيز مبادرة “صحة ثون 2”9 مايو 2024 - 5:23 مساءً
وتابعت، أن بطاقة نسك بطاقة تعريفية تمكن من دخول الحاج إلى المشاعر وتحتوي على معلوماته، كما تمكن من تقديم المساعدة بسرعة وكفاءة.
وأكملت وزارة الحج، أن بطاقة نسك تحتوي على سماك أمنية مميزة لتعريف الحاج النظامي، وتحتوي على شهادة إتمام الحج.
الالتزام بحمل #بطاقة_نسك يضمن للحاج الحصول على الخدمات بسهولة ويُسر، في جميع محطات الرحلة.#لا_حج_بلا_تصريح#حج_1445هـ#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/3abP5cJ81Y
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 24, 2024
الوسوموزارة الحج
25 مايو 2024 - 10:52 صباحًا