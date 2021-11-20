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وزارة الحج تدعو 473 متقدمًا على وظائفها للمقابلات الشخصية

وزارة الحج تدعو 473 متقدمًا على وظائفها للمقابلات الشخصية
https://almnatiq.net/?p=1075720
المناطق _ الرياض

دعت وزارة الحج والعمرة 473 متقدما على الوظائف الشاغرة (بند المستخدمين) والمعلن عنها سابقًا في موقعها الإلكتروني،

بتاريخ 27 ربيع الأول 1443هـ، لإجراء المقابلات الشخصية.

كما دعت الوزارة، المتقدمين لمراجعة وسائل الاتصال (البريد الالكتروني – رقم الجوال) من واقع بياناتهم المسجلة بـ«منصة

التوظيف» الخاصة بوزارة الحج والعمرة؛ لمعرفة مواعيد إجراء المقابلات الشخصة لكل متقدم.

وأكدت الوزارة في دعوتها أن حضور المقابلة واجتيازها يعد شرطًا أساسيًا للترشح، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني القبول النهائي

للمرشح.

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