“وزارة الحج والعمرة” تثمن دور “هدية” في إكسبو الحج

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ثمنت وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية بالوزارة، الجهود الجليلة والمميزة التي قامت بها جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في إبراز دور القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن طوال العام.

ونوهت الوزارة بمشاركة الجمعية الفاعلة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، الذي ضم جميع القطاعات العاملة في منظومة الحج والعمرة من جهات حكومية وخيرية وخاصة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس تركي الحتيرشي، أن مشاركة الجمعية في المؤتمر تمثلت في استعراض وإبراز خدمات وجهود القطاع غير الربحي في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار واتساع نقاط الخدمات التي غطت أكثر من ٢٠٠ نقطة اتصال بضيف الرحمن، وإطلاق مبادرة “المكيف المتنقل” للتبريد على ضيوف الرحمن أثناء أدائه للمناسك، وتوقيع مذكرات تفاهم وشراكة مع ١٨ جهة حكومية وخيرية وخاصة بهدف التكامل والتعاون والارتقاء بالخدمة المقدمة ضيوف الرحمن، والتوثيق المرئي لإبراز دور حناج القطاع غير الربحي في منظومة وزارة الحج والعمرة بالمؤتمر.