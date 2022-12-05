وزارة الحج والعمرة تكرم “هدية” في يوم التطوع السعودي

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كرم معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط , اليوم , جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية على مشاركتها ودعمها للتطوع وتمكين المتطوعين من خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار في نقاط اتصالها بضيوف الرحمن طوال العام من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للمملكة العربية السعودية وصولاً إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وجاء ذلك احتفاء الوزارة باليوم التطوع السعودي والعالمي وتكريم الجهات الشريكة في خدمة ضيوف الرحمن من القطاع الثالث ودعمهم للمتطوعين والمتطوعات.

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الماجد عن سعادته بهذا التكريم والإشادة من وزارة الحج والعمرة للقطاع الثالث وما يحظى به من رعاية ودعم من قيادات الوزارة والإدارة الاشرافية الممثلة في إدارة المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية في الوزارة بقيادة الأستاذ فايز العمري والأستاذ عبدالله الحربي.

وأكد “الماجد” أن جميع القطاعات الحكومية والاهلية والخاصة تسعى نحو هدف واحد وهو الوصول إلى مليون متطوع في 2030 ، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية توفر بيئة عمل متكاملة وجاذبة للمتطوعين والمتطوعات من تنوع لبرامجها وخدماتها الخادمة ضيوف الرحمن، وتقديمها للخدمات بطرق إبداعية ومبتكرة، ونقاط اتصالها المنتشرة في إنحاء المملكة العربية السعودية تجعلها خيارًا مناسبًا للتطوع والمتطوعين.