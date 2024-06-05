وزارة الحج والعمرة تنظم برنامج “إدارة المخاطر وإستراتيجيات القرارات الفاعلة” ضمن مبادرة رافد الحرمين

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تواصل وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع جامعة أم القرى تفعيل مبادرتها ‎”رافد الحرمين”، التي تقدم ” 100,000 “فرصة تدريبية للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، حيث نظمت أمس إحدى برامجها بعنوان “إدارة المخاطر وإستراتيجيات القرارات الفاعلة”، ضمن المبادرة وذلك بمقر الجامعة في مكة المكرمة.

وتهدف المبادرة إلى تزويد القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في موسم الحج والعمرة بأهم المهارات التي تساعد على تقديم خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين والزوار، في قالب علمي رصين من خلال أربعة برامج تدريبية متنوعة تجسد عناية المملكة بالحرمين الشريفين وزوراهما، وذلك تنفيذاً لرؤية 2030، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

كما تتيح المبادرة الاستفادة من البرامج المتنوعة في التخصصات والمهارات التي تعين العاملين في موسم الحج والعمرة للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل، مستفيدين في ذلك من أفضل التجارب المحلية والعالمية.