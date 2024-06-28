وزارة الحج والعمرة تنظّم اللقاء الأول مع شركات ومؤسسات العمرة استعدادًا لموسم العمرة 1446هـ

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نظمت وزارة الحج والعمرة اليوم, اللقاء الأول مع شركات ومؤسسات العمرة في إطار استعداداتها لموسم العمرة 1446هـ , بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومشاركة الجهات المعنية بتقديم خدمات العمرة والزيارة.

وأكّد معاليه في كلمته، أن توجهات الوزارة للعمرة تقوم على تحقيق التميز من خلال العمل المشترك مع كل الشركاء في جميع القطاعات، مع التركيز على الارتقاء بمنظومة القطاع الخاص لجعل ضيف الرحمن محور كل الأعمال وتعظيم الأثر الإيجابي محليًا ودوليًا.

وأشار إلى أهمية التعاون المستمر بين الوزارة وشركات ومؤسسات العمرة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين من جميع أنحاء العالم, لافتًا النظر إلى ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، والاستفادة من التسهيلات لضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وجاء اللقاء في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الإجراءات والخدمات المقدمة للمعتمرين، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لزيادة أعداد المعتمرين والزوار مع إثراء تجربتهم.

واستعرض اللقاء محاور التركيز في عمرة 1446 هـ وأبرزها تمكين المزيد من ضيوف الرحمن المعتمرين والزوار وتحسين تجربة المعتمر من خلال إطلاق عددٍ من الخدمات المبتكرة، وتطوير المنصات الإلكترونية لتطوير التجربة الرقمية، بجانب تمكين القطاع الخاص من خلال إتاحة التقديم لتراخيص تقديم خدمات العمرة طوال العام، مع تسهيل المتطلبات والإجراءات وتطوير منهجية تصنيف الشركات والمؤسسات.

فيما ناقش الاجتماع عددًا من مبادرات تطوير آليات العمل بين الشركاء في منظومة العمرة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وإثراء التجربة، بجانب تمكين القطاع الخاص لتحقيق المستهدفات وتعزيز التجربة الرقمية، وتطبيق معايير الالتزام والامتثال، من خلال تفعيل دور مركز الرصد والتحكم في الرقابة الرقمية وتتبع رحلة ضيف الرحمن والخدمات المقدّمة له في جميع المحطات.

وشهد اللقاء نقاشًا حول مرتكزات المنصة الموحّدة للعمرة، التي استحدثتها الوزارة لتصبح الواجهة الإلكترونية لجميع الأنشطة والأعمال المتعلقة بالعمرة، وتقدم خدماتها لجميع المستفيدين من القطاعات العاملة والإشرافية، وتهدف إلى ضمان موثوقية الأفراد والمنشآت ذات العلاقة بخدمة المعتمرين داخل وخارج المملكة.

واختتُم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل بين الوزارة وشركات ومؤسسات العمرة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتقديم تجربة ثرية ومتميزة للمعتمرين والزوار في موسم 1446هـ.