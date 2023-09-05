وزارة الحج والعمرة توقع مذكرة تفاهم مع شركة عافية العالمية

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وقعّت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم أمس مع شركة عافية العالمية إحدى شركات مجموعة صافولا، للتعاون في مجال تطوير خدمة ضيوف الرحمن من خلال تنمية وتوطين الموارد البشرية العاملة، وتقديم الخدمات الاستشارية والدراسات والأبحاث في المجالات الوظيفية والتدريبية بهدف مواكبة سوق العمل، وفق مستهدفات رؤية 2030.

وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود وزارة الحج والعمرة الرغبة في عقد شراكات مع الجهات ذات العلاقة في مجال تطوير خدمة ضيوف الرحمن، وإيجاد الممكنات التي تسهم في تحسين تجربة الضيف؛ فيما تهدف إلى تفعيل دور الشراكة الإستراتيجية عبر تفعيل الزيارات الميدانية للاستفادة من الكوادر المؤهلة وتنظيم برامج تدريبية لمنسوبي “الحج والعمرة”.

كما تركز مذكرة التفاهم على المشاركة في الفعاليات التي تستهدف التوظيف والتدريب التعاوني والمعارض والمؤتمرات التي تنظمها شركة عافية إحدى شركات مجموعة صافولا، إلى جانب السعي إلى تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات والبيانات، والتنسيق في المشاركات العلمية والثقافية والبحثية التي بدورها تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة.