وزارة الحرس الوطني تحتفي باليوم الوطني الـ 93 للمملكة

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نظّمت الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني، فعاليات احتفالية لمنسوبيها، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، وذلك في حديقة مدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان، وسط حضور وتفاعل كبيرين من الزوار.

وشمِلت الفعاليات مسيرة استعراض لقوات وزارة الحرس الوطني بالعربات العسكرية تتقدمها الخيول، وفريق الدراجات الهوائية، إضافة إلى الفرق الموسيقية.

وقدم طلبة كلية الملك خالد العسكرية عرض عسكري خاص خلال المسيرة، وعدداً من العروض المسرحية والفرق الشعبية والعرضة السعودية والعروض الترفيهية والمسابقات والفنون التشكيلية والفقرات الثقافية والوطنية، وكذلك مشاركة الأسر المنتجة، إضافة إلى المعارض التوعوية، وهدايا اليوم الوطني، والضيافة السعودية، ومنطقة الأطفال.