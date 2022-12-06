وزارة الحرس الوطني تستضيف المعرض المتنقل للتوعوية بالأمن السيبراني

المناطق ـ واس

استضافت وزارة الحرس الوطني في مقرها الرئيس بالرياض، المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ويستمر حتى الأربعاء المقبل، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الفريق الركن نايف بن ماجد بن سعود رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني، ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للسياسات والتنظيمات الربدي بن فهد الربدي.

وتأتي إقامة المعرض بهدف رفع مستوى الوعي العام بالأمن السيبراني، والمحافظة على سرية المعلومات الحساسة لدى الكوادر البشرية في الجهات الوطنية والإسهام في الحد من التهديدات السيبرانية داخل المنظمة بما يسهم في المحافظة على الأمن الوطني، كما يهدف إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى موظفي الجهات الوطنية المستضيفة للمعرض، إضافة إلى التوعية بالمخاطر السيبرانية وأساليب المخترقين المتجددة، ومساندة الجهات الوطنية لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة.

ويتكون المعرض من 4 أجنحة تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة الزوار، حيث يستعرض لمحة عامة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ويتضمن تنفيذ تجارب محاكاة حية لأبرز أساليب الاختراقات واستعراض أثر الهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى عيادة سيبرانية يتم من خلالها قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني، ويقدم استشارات سيبرانية للزوار وتوصيات عامة حول أفضل الممارسات الآمنة في بيئة العمل.