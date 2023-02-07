وزارة الحرس الوطني توقِّع 4 اتفاقيات على هامش”مؤتمر ليب 23″

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وقَّعت وزارة الحرس الوطني عدداً من الاتفاقيات الإستراتيجية مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في مجالات تقنية المعلومات والتحول الرقمي والخدمات الاستشارية الرقمية، وذلك على هامش مؤتمر ليب 23 المقام في الرياض خلال المدة من 6 إلى 9 فبراير 2023م.

وجاءت الاتفاقيات مع كلٍّ من شركة الاتصالات السعودية ،وشركة عهد ، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، والشركة السعودية لتقنية المعلومات.

وتهدف الاتفاقيات إلى التعاون الإستراتيجي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية الرقمية والاستثمار ، وكذلك في مجال إستراتيجيات التحول الرقمي وتنمية القدرات والابتكار لتحقيق التوجهات الإستراتيجية بالوزارة ، كما تهدف الاتفاقيات إلى التعاون في مجال الخدمات الاستشارية الرقمية والحلول التقنية لتطبيق أفضل الممارسات في أعمال الوزارة، وتطوير قدرات الأمن السيبراني والقدرات البشرية والحوسبة السحابية.