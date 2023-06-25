وزارة الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين

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حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

وأفادت الخارجية في بيان صحفي لها اليوم أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال سياسة تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، وهو انعكاس مباشر أيضا لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني .

وأكدت أن حكومة الاحتلال تنسف بطريقة ممنهجة أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني واستبعاد الحلول السياسية للصراع.

وأدانت الوزارة جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة والمتصاعدة على الوجود الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال لإجباره على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.