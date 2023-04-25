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وزارة الخارجية: المملكة تٌعرب عن تعازيها لجمهورية مصر العربية في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 أبريل 2023 - 1:06 صباحًا

المناطق-واس

أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة، في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم -رحمه الله-، وهو في طريقه إلى مقر السفارة المصرية في الخرطوم لمتابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين.

وجددت وزارة الخارجية دعوة المملكة إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، والعودة إلى الاتفاق الإطاري الهادف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 أبريل 2023 - 1:06 صباحًا
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