وزارة الخارجية توقع مع مؤسسة مسك اتفاقية لتعزيز سبل التعاون المشترك في تطوير المحتوى الدبلوماسي في البرامج الشبابية

وقعت وزارة الخارجية ومؤسسةُ محمد بن سلمان “مسك”، اتفاقية لتعزيز سبل التعاون المشترك في تطوير المحتوى الدبلوماسي في البرامج الشبابية، وذلك على هامش منتدى مسك العالمي بنسخته السادسة؛ الذي انطلق يوم أمس الأربعاء في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وحضر توقيع الاتفاقية، معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبد الهادي المنصوري، ومعالي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” الدكتور غسان الشبل، والأمين العام للمؤسسة المهندس بدر الكحيل.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى الإعداد الدبلوماسي لدى الشباب، وإتاحة الفرص لهم للتمثيل الدولي.