وزارة الداخلية بالتنسيق مع نظيرتها الماليزية تسهم في إحباط محاولة تهريب 302.2 كجم من الكوكايين

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صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في مملكة ماليزيا، أحبطت دائرة الجمارك الملكية الماليزية محاولة تهريب ( 302.2 ) كيلو جرام من مادة الكوكايين المخدر مخبأة في فول الصويا بداخل حاوية قادمة من إحدى الدول.

ونوه المتحدث الأمني، بالتعاون الإيجابي مع الجهة النظيرة في مملكة ماليزيا في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات والعالم أجمع، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.