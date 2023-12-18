وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية ضمن فعاليات معرض واحة الأمن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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احتفت وزارة الداخلية بيوم الشرطة العربية الذي يوافق الـ 18 ديسمبر من كل عام بمسيرة وعروض عسكرية وأمنية، وذلك ضمن معرض الوزارة (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقع في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، بحضور قادة القطاعات الأمنية.

واستعرضت وزارة الداخلية، قواتها العسكرية والأمنية وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وعزف الفرقة الموسيقية، وعروض الخيالة والهجانة، والفنون القتالية وفنون الدفاع عن النفس.

ويأتي الاحتفاء بيوم الشرطة العربية متزامنًا مع فعاليات معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) الذي يحتوي على أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، من خلال شعار “وطن آمن ومزدهر” في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وجناح لشهداء الواجب، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.