وزارة الداخلية تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بمدينة الرياض

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اختتمت وزارة الداخلية، اليوم، المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية والتعريف بآلية تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%) والمادة (75) من نظام المرور، وذلك في مجمع الرياض بارك بمدينة الرياض.

وتعرّف زوار المعرض على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية المقدمة من الإدارة العامة للمرور، وجهود وزارة الداخلية في حث قائدي المركبات على الالتزام بالأنظمة المرورية على الطريق، وإتاحة تجربة القيادة الآمنة للإسهام في تعزيز السلامة المرورية لدى أفراد المجتمع.

وحظي زوار المعرض، بتجربة تعلّم القيادة من خلال جهاز “السيميوليتر” المخصص لمحاكاة القيادة المرورية، الذي يحتوي على برنامج تعليمي متطور، وعرض الأخطاء التي يقع فيها السائق خلال قيادته الافتراضية، لنشر ثقافة مرورية شاملة لدى الزوار.