وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مؤتمر ليب 2024

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اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في مؤتمر (ليب 2024)، بنسخته الـ (3)، الذي يمثل محورًا مهمًا في عملية التحول الرقمي محليًا وعالميًا، بمشاركة أكثر من (450) شركة، و(180) دولة، و(902) جهة، خلال الفترة 4 – 7 مارس في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.

وشهدت مشاركة الوزارة في المعرض، استعراض أبرز التقنيات والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة، لتعزيز الأمن وإدارة الحشود وسلامة الإنسان والبيئة وتنظيم الفعاليات والأحداث العالمية، واستشراف الحلول الرقمية في المجالين الأمني والخدمي للمواطنين والمقيمين والزوار، تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.

وحظي الجناح بحضور لافت والتعرف إلى ما قدمته وزارة الداخلية من حلول أمنية ذكية لوطن آمن ومزدهر، أسهمت في جودة حياة الإنسان وحماية الممتلكات، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في المملكة.