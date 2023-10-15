وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

المناطق_واس

اختتمت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، بنسخته الخامسة، الذي نظمه نادي الصقور السعودي بمقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023م.

واستعرض جناح وزارة الداخلية أحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي، والمراقبة الجوية والأرضية، والتوعية بالمخالفات البيئية والعقوبات المترتبة عليها وطرق الإبلاغ عن المخالفين، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، وتقديم خدمات الحصول على تصاريح شراء الأسلحة والذخائر، وإصدار الرخص.