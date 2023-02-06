وزارة الداخلية تستعرض خدماتها وإنجازاتها عبر منصة “أبشر” في مؤتمر “ليب23”

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تشارك وزارة الداخلية في معرض السعودية الرقمية في المؤتمر التقني الدولي “ليب23” وتستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية من خلال منصة “أبشر”، التي تقدم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة.

وتستعرض وزارة الداخلية لزوار المؤتمر خدماتها الإلكترونية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومي من خلال منصة “أبشر”، كإصدار هوية بدل فاقد، وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين المقدمة من وكالة الوزارة للأحوال المدنية، وإصدار وتجديد الجواز السعودي المقدمة من المديرية العامة للجوازات، إضافة إلى مبايعة المركبات إلكترونيًا، ومزاد اللوحات الإلكتروني، وإسقاط المركبات المقدمة من الإدارة العامة للمرور، واستعراض الوثائق الرقمية الخاصة بالمواطنين والمقيمين، وغيرها من الخدمات.

وتمكنت وزارة الداخلية عن طريق تمكين الذكاء الاصطناعي من أتمتة عدد من الإجراءات وخدمة المستفيدين بموثوقية وأمان متقدم في تطبيقات “أبشر” على الأجهزة الذكية.