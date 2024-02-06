وزارة الداخلية تستعرض خدمة “أبشر سفر” في معرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض

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استعرضت وزارة الداخلية خدمة “أبشر سفر” المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتستند إلى تقنيات حديثة للتحقق من السمات الحيوية والتحقق المكاني من خلال تطبيق نفاذ وبوابات آلية تفتح بناء على البيانات المسجلة في الخدمة، وذلك ضمن جناح الوزارة المشارك في “معرض الدفاع العالمي2024” الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 4 – 8 فبراير بالرياض.

ويستفيد من الخدمة – اختياريًا – المسافرون الذين لديهم حساب مفعل في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، ويمكن الوصول إليها من تطبيق “أبشر”، وتعمل على التحقق من أهلية السفر والمركبة عبر المنافذ البرية.

وتمثل خدمة “أبشر سفر” في وزارة الداخلية، تحولًا نوعيًا في المديرية العامة للجوازات نحو التحول الرقمي وجودة الحياة، وتسهيل وتسريع الإجراءات من خلال التطور التقني، واستثمار البيانات الرقمية بما يسهم في تقنين الحاجة للأختام الرسمية.