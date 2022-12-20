وزارة الداخلية تشارك في فعالية “مستقبل السلامة المرورية 2022” بجامعة تبوك

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تشارك وزارة الداخلية ممثلة بوكالة الوزارة للقدرات الأمنية، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الطرق، بجناح تعريفي بأهم المبادرات المستقبلية التي تعمل عليها الوزارة في فعالية “مستقبل السلامة المرورية 2022” وإستراتيجية السلامة المرورية، وذلك في مقر المدينة الجامعية بمدينة تبوك خلال الفترة من 20 حتى 30 ديسمبر 2022م، بالتعاون بين إمارة منطقة تبوك وشركة نيوم.

وتأتي مشاركة وكالة وزارة الداخلية للقدرات الأمنية ممثلة في مشروع السلامة المرورية المتطور ومحطة أوزان الشاحنات ومركز معالجة المخالفات وخدمات ومبادرات مشروع السلامة المرورية.

وستستعرض الإدارة العامة للمرور للزوار تجربة مدارس تعليم القيادة والمركبة الذكية المجهزة بأحدث التقنيات الأمنية، بينما ستعرّف القوات الخاصة لأمن الطرق بآلية قراءة شرائح الإبل والتعرف على الملاك و”خدمتك على الطريق”، إضافة إلى المركبة الذكية.