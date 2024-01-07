وزارة الداخلية تشارك في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” بجدة

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تشارك وزارة الداخلية في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” المقام بمحافظة جدة خلال الفترة من 26 – 29 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 8 – 11 يناير 2024 م، بهدف التعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، واستعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وتتضمن مشاركة وزارة الداخلية جناحاً في المعرض المصاحب للمؤتمر وجلسات حوارية لعدد من القيادات الأمنية، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، ومبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.