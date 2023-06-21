وزارة الداخلية تشارك في معرض واحة الإعلام المخصصة لموسم حج عام 1444 هـ بمحافظة جدة

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تشارك وزارة الداخلية في معرض واحة الإعلام الذي تنظمه وزارة الإعلام في موسم حج عام 1444 هـ، في فندق الريتز كارلتون بمحافظة جدة خلال الفترة من 2 – 4 من شهر ذي الحجة الموافق 20 – 22 يونيو 2023 م من الـ (10) صباحًا حتى الـ (8) مساءً.

وتستعرض وزارة الداخلية في “واحة الإعلام” جهودها وقطاعاتها الأمنية في خدمة الحرمين الشريفين وأمن وسلامة ضيوف الرحمن من جميع الدول، والتعريف “بمبادرة طريق مكة”، إحدى مبادراتها الرائدة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تنفذها للعام الخامس في (7) دول لخدمة الحجاج والتيسير عليهم في ذهابهم وعودهم خلال رحلة الحج.

وتأتي مشاركة “الداخلية” في المعرض امتدادًا لجهودها التوعوية والتعريفية لضيوف الرحمن في موسم حج عام 1444 هـ، حيث تنظم معارض تعريفية وتوعوية في منطقة المدينة المنورة والعاصمة المقدسة ومحافظة جدة، بمشاركة قطاعات الأمن العام ممثلاً في قوات الحج والعمرة والإدارة العامة لدوريات الأمن والمديرية العامة للدفاع المدني ومبادرة طريق مكة والمركز الوطني للعمليات الأمنية ومنصة أبشر.