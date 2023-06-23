وزارة الداخلية تعقد المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج 1444

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عقدت وزارة الداخلية، اليوم، المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج 1444 – 2023 في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة، تناول خطط الوزارة الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج 1444 هـ، بمشاركة معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وقائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري، ومدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وقائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.

وفي بداية المؤتمر قال الفريق البسامي: “إن الخطة العامة لمهام ومسؤوليات قوات أمن الحج لهذا العام المعتمدة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، عملت على تكثيف الوجود الأمني الميداني بما يضمن سرعة رصد أنواع الحالات والملاحظات الأمـنـيــة كافة والاسـتــجــابـــة الــســريــعــة بالإجــراءات المناسبة حيالها، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة، ومكافحة النشل، وأي ظواهر سلبية تؤثر في أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام”.

وأكد تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة لحجاج بيت الله الحرام من خلال تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وتوازن حركة المرور في مراكز الضبط الأمني في مداخل مدينة مكة الــمكــرمـــة والــمــشــاعـــر الــمـقـــدســة والـــطرق المؤدية إليها، وإدارة وتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة وجميع الــطــرق والــمنــاطــق المــحيــطـــة لانسيابية حــركــة الــمــركبات والــمشــاة وإدارة التقاطعات والطرق الرئيسية.

وشدد معاليه على جـاهـزيـة خطط الوزارة الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج 1444 هـ الـتـامـة لـمـواجـهـة كـل مـا يـمـس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع جميع الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

من جانبه أوضح اللواء العمري، أن قوات الطوارئ الخاصة تعمل على المحافظة على حفظ الأمن والنظام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والعاصمة المقدسة وتأمين الحماية لضيوف المملكة ومنع المخالفين لأنظمة الحج من الوصول إلى المشاعر وإدارة حركة الحشود وتنظيم رمي الجمرات وفق الخطط الأمنية وإدارة الحشود في الساحة الجنوبية للحرم المكي.

من جهته، أكّد اللواء الفرج، استعدادات وجاهزية قوات الدفاع المدني بالحج في العاصمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة من حيث تنفيذ وتطبيق الجوانب الوقائية والتوعوية والجوانب العملياتية، وإدارة الموقف من خلال مركز عمليات المشاعر، وتفعيل دور المتطوعين في العاصمة والمشاعر المقدسة، وقوات دعم الحرم، والتعاون مع الجهات الحكومية في مواجهة حالات الطوارئ وفق الخطة العامة للطوارئ، وتنسيق جهودها من خلال مركز عمليات الطوارئ بالحج.

بدوره أعلن اللواء المربع، اكتمال خطة الجوازات لمرحلة القدوم لاستقبال ضيوف الرحمن بقدوم (1,604,772) ضيفًا من ضيوف الرحمن من خارج المملكة لأداء فريضة الحج، ووصول (238,708) مستفيدين من مبادرة طريق مكة، مؤكدًا تقديم الدعم والمساندة لجميع الجهات المشاركة في موسم الحج بالمشاعر المقدسة إيماناً بأهمية العمل التكاملي.