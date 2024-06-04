وزارة الداخلية تقيم المعرض المتنقل (لا حج بلا تصريح) بمحافظة جدة

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تقيم وزارة الداخلية، المعرض المتنقل (لا حج بلا تصريح)، للتوعية بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسك الحج بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة، خلال الفترة من (25 ذو العقدة 1445هـ) حتى (1 ذو الحجة 1445هـ)، وذلك في محطة قطار الحرمين السريع بمحافظة جدة.

وتستعرض “الداخلية” لزوار المعرض، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم الحج للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ومبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تنفذها للمرة السادسة في صالات المبادرة في (11) مطارًا في (7) دول هذا العام (1445 هـ/ 2024 م)، والعقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج، وكل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وأبرز خدمات منصة “أبشر” الإلكترونية.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات إمارة منطقة مكة المكرمة وقطاعات الأمن العام ممثلة في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.