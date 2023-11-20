وزارة الداخلية تقيم معرضًا توعويًا بمناسبة يوم الطفل العالمي بمنطقة الرياض

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أقامت وزارة الداخلية، اليوم، معرضًا توعويًا بعنوان “لكل طفل حق الحماية”، بمناسبة يوم الطفل العالمي، الذي يوافق الـ (20) من شهر نوفمبر من كل عام، وذلك ضمن جهود الوزارة الإعلامية والاتصالية الموجهة للمجتمع في الأيام والمناسبات العالمية، بمشاركة القطاعات الأمنية وإمارات المناطق، وذلك في مجمع الرياض بارك بمنطقة الرياض.

ويحتوي المعرض الذي يستمر حتى يوم الخميس (23 نوفمبر 2023)، على برامج توعوية للتعريف بحقوق الطفل، وأركانًا للتصوير والرسم والتلوين، وأنشطة ترفيهية، ورسائل توعوية، تؤكد حقوق الطفل وسلامته ورعايته وحمايته من أجل مستقبل آمن، والإسهام في تعزيز شخصيته، وصقل مواهبه وتوعية المجتمع بمتطلباته، وإبراز جهود وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية في حماية الطفل.

يذكر أنّ المملكة أولت حقوق الطفل أهمية كبرى، وكفلت الأنظمة المعمول بها فيها حماية حقوق الطفل، وكُرست الجهود الوطنية للإسهام في تعزيز حقوقه وحمايته، فضلا عن أن رؤية السعودية 2030 تعكس الاهتمام الذي توليه لحقوق الإنسان، عبر بذل الجهود المتفانية لتعزيزها وترسيخها والعمل على وضع التدابير الرامية إلى حمايتها.