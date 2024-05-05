وزارة الداخلية تقيم معرضًا للتوعية بالسلامة المرورية والتعريف بتخفيض المخالفات المرورية

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تقيم وزارة الداخلية، معرضًا توعويًا، لتعزيز السلامة المرورية والالتزام بقواعد السير على الطرق لحفظ الأرواح وحماية الممتلكات، وذلك خلال الفترة (5 مايو 2024م) حتى (9 مايو 2024م) بمجمع الرياض بارك في مدينة الرياض.

وتستعرض الوزارة للزوار، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخدماتها الإلكترونية، والتعريف بآلية تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%) والمادة (75) من نظام المرور، والتوعية بأبرز مسببات الحوادث على الطرقات، وحث قائدي المركبات على الالتزام بالقوانين والأنظمة.