وزارة الداخلية تنظم معرضًا تعريفياً عن حملة وطن بلا مخالف والحملة الأمنية لمكافحة المخدرات بجازان

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نظّمت وزارة الداخلية، معرضًا للتعريف بحملة وطن بلا مخالف والحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، تضمّن تعريف المواطنين والمقيمين والزائرين بجهود الوزارة وقطاعاتها الأمنية، بمشاركة الأمن العام وحرس الحدود والإدارة العامة للمجاهدين والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في مجمع كادي مول بمنطقة جازان.

ويهدف المعرض إلى تعريف الزوار بطرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات لوقاية المجتمع من خطر هذه الآفة عليه، كما اشتمل على التعريف بعقوبات مخالفة أنظمة العمل وأمن الحدود والإقامة.

واستعرضت الوزارة المخاطر الناجمة عن التعامل مع مخالفي الأنظمة، كما تضمن المعرض عرضاً لأبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي لهم، والعقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.