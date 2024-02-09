وزارة الداخلية توقع (3) مذكرات تفاهم مع شركات وطنية في معرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض

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وقعت وزارة الداخلية (3) مذكرات تفاهم مع شركات وطنية، وهي شركة نيوم التقنية والرقمية (تونومس)، وشركة الحلول التقنية الذكية لتقنية المعلومات (انتلماتكس)، وشركة الحلول الرقمية المتكاملة العالمية (أرامكو الرقمية)، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2024، الذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله -، في الفترة 4 – 8 فبراير الجاري بالرياض، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية.

وستسهم مذكرات التفاهم في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.