وزارة الداخلية توقّع عددًا من العقود مع القطاع الخاص في معرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض

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وقّعت وزارة الداخلية مذكرتي تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشرعات الحكومية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وعددًا من عقود المشتريات العسكرية والأمنية مع شركات سعودية متخصصة في الصناعات العسكرية، شملت مجالات التصنيع والتوريد والتدريب والاستدامة والدعم اللوجستي، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله -، في الفترة 04 – 08 فبراير بالرياض.

وستسهم العقود والاتفاقيات والمذكرات الموقعة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وبناء وتطوير القدرات الأمنية لوزارة الداخلية في المجالات المستهدفة وبما يحقق أهداف توطين الصناعات العسكرية، وتعزيز المحتوى المحلي من خلال المشاركة الصناعية مع القطاع الخاص في التصنيع العسكري.