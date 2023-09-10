وزارة الداخلية وغرفة الرياض توقّعان مذكرة تعاون على هامش معرض “سيتي سكيب”

المناطق_واس

وقّعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، وغرفة الرياض ممثلةً بلجنة الإعلام الرقمي، اليوم، اتفاقية تعاون، لتبادل الخبرات العلمية والمهنية في مجال الإعلام الرقمي، وذلك على هامش معرض “سيتي سكيب الدولي” المقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 م.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام عبر تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات الإعلام، والإعلام الرقمي، بما يخدم أهداف ومهام وزارة الداخلية وغرفة الرياض.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض “سيتي سكيب العالمي” العقاري الذي يُعد الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في المملكة، وسيعرض من خلاله مشاريع رؤية السعودية 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.