وزارة الدفاع تعلن فتح باب التجنيد الموحد للوظائف العسكرية

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أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التجنيد الموحد (رجال / نساء) للفترة القادمة لعام 1444هـ، للوظائف العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الرتب العسكرية:
– جندي.
– جندي أول.
– عريف.
– وكيل رقيب.
– رقيب.
المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
القوات المسلحة وأفرعها:
1- القوات المسلحة السعودية.
2- القوات البرية الملكية السعودية.
3- القوات الجوية الملكية السعودية.
4- القوات البحرية الملكية السعودية.
5- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.
6- قوة الصواريخ الاستراتيجية.
7- الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
8- قيادة القوات المشتركة.
من التخصصات:
– التصوير الضوئي.
– التصوير الضوئي الفوتوغرافي.
– الأجهزة والآلات المكتبية.
– الإذاعة والتلفزيون والفيلم.
– التصوير الفوتوغرافي.
– اللغة الإنجليزية (عام).
– اللغة الإنجليزية والترجمة.
– الإعلام.
– الإدارة العامة.
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة المستودعات.
– إدارة الجودة.
– إدارة سلسلة الإمدادات.
– القانون العام.
– القانون الخاص.
– القانون الجنائي.
– التحقيق الجنائي.
– القانون التجاري.
– القانون الدولي.
– الدراسات القضائية.
– تقنية الهندسة الكيميائية.
– الهندسة الكهربائية.
– تقنية الهندسة الكهربائية.
– تقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات.
– هندسة الحاسب الآلي.
– هندسة الشبكات.
– الهندسة الميكانيكية.
– تقنية الهندسة الميكانيكية.
– هندسة المساحة.
– تقنية هندسة المساحة.
– تمريض.
– التغذية العلاجية.
– الصحة والسلامة المهنية.
– الدفاع المدني.
– أمين مستودع.
– إدارة أنظمة الشبكات.
– البرمجة وعلوم الحاسب.
– هندسة البرمجيات.
– نظم المعلومات.
– الدعم الفني.
– الهندسة الكيميائية.
– التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.
– التاريخ.
– اللغة الإنجليزية ( عام ).
– اللغة الفرنسية والترجمة.
– اللغة العبرية.
– اللغة الفارسية.
– اللغة الإسبانية.
– الاقتصاد العام.
– العلوم السياسية.
– علوم المكتبات والمعلومات.
– إدارة الأعمال الدولية.
– العلاقات العامة.
– القانون.
– إدارة مشاريع.
– الأجهزة السمعية والمرئية.
– الكهرباء الإنشائية.
– الكهرباء الصناعية.
– الإلكترونيات.
– ميكانيكا السيارات.
– تبريد وتكييف الهواء.
– النجارة العامة.
– الخياطة الرجالية.
– فني مطابع.
– المحاسبة.
– الإدارة المالية.
– الإدارة المكتبية.
– تصميم المنتجات.
– علم الاجتماع.
– ا لمحاسبة.
– السكرتارية التنفيذية.
– تقنية هندسة الحاسب الآلي.
– تقنية هندسة الشبكات.
– التغذية وعلوم الأطعمة.
– المختبرات الطبية.
– الإدارة الفندقية.
– خدمة الطعام والشراب.
– إنتاج الطعام (الطهي).
.. وغيرها من التخصصات.
1- شروط التقديم (للرجال):
– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
– أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.
– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
– أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.
– ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة .البدنية واختبار التخصص .
– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
– أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.
2- شروط التقديم (للنساء):
– أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.
– أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية.
– أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية.
– أن لا يقل سن المتقدمة عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
– أن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.
– أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.
– أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/14هـ الموافق 2023/05/04م.