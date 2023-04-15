وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول للوظائف العسكرية للرجال والنساء

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أعلنت قيادة الاستقطاب العسكري المشترك بوزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول في تاريخ 1444/10/10 هـ للوظائف العسكرية للرجال والنساء من رتبة (رقيب وحتى جندي) بمختلف التخصصات.
الرتب العسكرية:
- جندي
- جندي أول
- عريف
- وكيل رقيب
- رقيب
1. شروط التقديم “للرجال”:
- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة
- أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية .
- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
- أن لا يكون متزوجا من غير سعودية .
- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص .
- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.
2. شروط التقديم “للنساء”:
- أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
- أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.
- أن تكون لائقة طبيأ للخدمة العسكرية.
- أن لا تكون موظفة في اي جهة حكومية.
- أن لا يقل سن المتقدمة عن ( ثمانية عشر ) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة .
- أن يتناسب طول القامة مع وزنها ، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.
- أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.
- أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
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