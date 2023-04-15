وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول للوظائف العسكرية للرجال والنساء

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أعلنت قيادة الاستقطاب العسكري المشترك بوزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول في تاريخ 1444/10/10 هـ للوظائف العسكرية للرجال والنساء من رتبة (رقيب وحتى جندي) بمختلف التخصصات.

الرتب العسكرية:

جندي

جندي أول

عريف

وكيل رقيب

رقيب