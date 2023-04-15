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وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول للوظائف العسكرية للرجال والنساء

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2023 - 2:55 صباحًا

المناطق_الرياض

أعلنت قيادة الاستقطاب العسكري المشترك بوزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول في تاريخ 1444/10/10 هـ للوظائف العسكرية للرجال والنساء من رتبة (رقيب وحتى جندي) بمختلف التخصصات.

 الرتب العسكرية:
  • جندي
  • جندي أول
  • عريف
  • وكيل رقيب
  • رقيب

1. شروط التقديم “للرجال”:

  • أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
  • أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة
  • أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية .
  • أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
  • أن لا يكون متزوجا من غير سعودية .
  • ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.  اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص .
  •  أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
  •   أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
  • أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

2. شروط التقديم “للنساء”:

  • أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
  • أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.
  • أن تكون لائقة طبيأ للخدمة العسكرية.
  • أن لا تكون موظفة في اي جهة حكومية.
  • أن لا يقل سن المتقدمة عن ( ثمانية عشر ) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة .
  • أن يتناسب طول القامة مع وزنها ، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.
  • أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  • أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.
  • أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.
  • اجتياز المقابلة الشخصية.
  • أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2023 - 2:55 صباحًا
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Waleed

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