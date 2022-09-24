وزارة الرياضة بتبوك تختتم بطولة “كأس اليوم الوطني 92”

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اختتم فرعُ وزارة الرياضة بمنطقة تبوك اليوم الفعاليات والبرامج الرياضية التي نفذها بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، واستمرت على مدى3 أيام، وذلك بمقر مدينة الملك خالد الرياضية.

وتضمَّنت الفعاليات إقامة بطولة “كأس اليوم الوطني 92” التي هدفت إلى التعريف بما شهدته الرياضة في المملكة من قفزات تدعمها إستراتيجيات انتهجتها وزارة الرياضة من أجل تحقيق الاستدامة لمؤسسات القطاع الرياضي وتطورها، وتسليط الضوء على ما حظيت به منطقة تبوك من نهضةٍ رياضية عبر بناء مدينة الملك خالد الرياضية التي أُنشئِت عام 1407هـ، باحتوائها على العديد من المرافق المتكاملة.

وشملت البطولة المنافسات الكروية للصالات لفئتي الشباب والأولى، ومنافسات مفتوحة للسباحة، وبلغ عدد الأندية الكروية المشاركة 8 فرق للدرجة الأولى، و4 فرق لدرجة الشباب، يمثلون مختلف الأندية الرياضية بالمنطقة، إضافة إلى تقديم العديد من الجوائز والهدايا للفائزين.