وزارة الرياضة تعلن حل مجلس إدارة نادي الصفا

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أعلنت وزارة الرياضة عن حل مجلس إدارة نادي الصفا لعدم التزامه باللوائح والأنظمة الخاصة بالمنافسات الرياضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم, أنه وبالإشارة لما تم رصده من تجاوزاتٍ قامت بها رابطة جمهور نادي الصفا بمخالفة المادة (8 / 1) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي نصت على (الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة)، ووفقاً لما ورد في المادة (36 / 3) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي نصت على: (للوزارة أن تحل مجلس الإدارة لأي من الحالات التالية: إذا ارتكب تصرفات، أو ممارسات، أو أعمالاً تتنافى مع النظام العام، أو الآداب العامة، أو الأنظمة المعتبرة)، ونظرًا لعدم التزام نادي الصفا بالمنطقة الشرقية بالأنظمة واللوائح التي تحقق الأهداف السامية للرياضة، فقد قررت وزارة الرياضة ما يلي:

أولاً: حلّ مجلس إدارة نادي الصفا اعتبارًا من تاريخه، وفقًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية.

ثانيًا: حرمان المخالفين من الانتساب للنادي أو أي أندية أخرى، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.

وتؤكد وزارة الرياضة على الجميع في هذا الصدد، ضرورة الالتزام باللوائح والأنظمة الخاصة بالمنافسات الرياضية.