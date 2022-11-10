وزارة الرياضة تكشف تفاصيل بطولة جولة العالم لكرة السلة 3×3 في موسم الدرعية

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عقدت وزارة الرياضة – اليوم – موتمراً صحفياً في الرياض للكشف عن تفاصيل بطولة جولة العالم لكرة السلة 3×3، التي ستقام ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية خلال المدة من 11 – 12 نوفمبر الجاري، بتنظيم وزارة الرياضة وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وإشراف الاتحاد الدولي (FIBA).

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي في كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن المملكة استضافت خلال السنوات الماضية العديد من الأحداث الرياضية العالمية الكبرى بدعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، ومنها بطولة كرة السلة 3×3، حيث أقيمت ثلاث جولات منها جولة عالمية في جدة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهذه هي البطولة الرابعة بالمملكة والأولى في العاصمة الرياض ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022، مقدماً شكره لوزارة الرياضة بقيادة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل،الذي يعدُّ الداعمَ الأول لكرة السلة الثلاثية بهدف توسيع قاعدة ممارسيها في المملكة.

وأبان الدكتور طاشكندي، أن الاتحاد الدولي لكرة السلة متعاوناً للغاية خلال السنوات الماضية في استضافة المملكة جولات البطولة، لافتاً الانتباه إلى أن التعاون بين الاتحادين السعودي والدولي لكرة السلة 3×3 سيتواصل بشكل أوسع في السنوات المقبلة.

ومن جهته، ثمَّن رئيس قسم فعاليات 3X3 بالاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA إيقانيسو سيرانيو، ثقة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في الـ FIBA، مشيداً بالشراكة بين الجانبين التي أسهمت في استضافة المملكة النسخة الرابعة من البطولة.

وتستقبل قرية الدرعية التاريخية للمرة الأولى 14 فريقاً من أفضل فرق اللعبة على المستوى الدولي للمنافسة على لقب بطولة جولة العالم لكرة السلة 3×3، حيث سيصاحب هذا الحدث الرياضي العالمي العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة، مثل: تحدي الدانك، والعروض البهلوانية الترفيهية، والمسابقات التنافسية بين الجمهور، وكذلك التحكم بكرة السلة بالأسلوب الحر، وتحدي الرميات الثلاثية، إضافة إلى عدد من العروض الموسيقية، فيما يمكن للزوار من داخل وخارج المملكة حجز تذاكرهم عبر موقع موسم الدرعية الرسمي https://diriyahseason.sa/ar.