وزارة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع “نزاهة” واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية

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وقعت وزارة الرياضة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم، مذكرة تفاهم ثلاثية مشتركة لتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في العديد من المجالات.

ومثّل وزارة الرياضة في مراسم التوقيع وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، وعن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” وكيل الهيئة لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، أحمد الزيد، فيما مثّل اللجنة الأولمبية والبارالمبية الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة عبدالعزيز باعشن.

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ مبادرات تعزز الوعي حيال النزاهة والشفافية في القطاع الرياضي، والتوعية في مجالات الأنشطة الشبابية والمنافسات والفعاليات الرياضية في الألعاب المختلفة، إضافة إلى مناقشة التدابير التي يجب اتخاذها لتعزيز النزاهة في مجالات الرياضة وما يكفل الشفافية والحد من الممارسات غير المشروعة، إلى جانب التنسيق المشترك بين الأطراف الثلاثة لوضع مبادئ ومعايير لتفادي وقوع أي نوع من أنواع ممارسات الفساد في القطاع الرياضي والعمل على تبادل الدراسات الخاصة في ممارسة أي شكل من أشكال الفساد المالي والإداري في المجال الرياضي وسبل الوقاية منها.

حضر توقيع المذكرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ومعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” مازن بن إبراهيم الكهموس.