وزارة الرياضة وشركة كدانة للتنمية والتطوير توقعان مذكرة تفاهم

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نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، شهد وكيل الإمارة معالي الدكتور مشبب القحطاني، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد، ومدير عام فروع وزارة الرياضة المهندس تركي مهرجي، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة وشركة كدانة للتنمية والتطوير إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والذراع التنفيذي لها في المشاعر المقدسة.

وجرت مراسم التوقيع بين مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن محمد بن عبود، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة المهندس محمد المجماج، وتهدف المذكرة التي تستمر لمدة ثلاث أعوام قابلة للتمديد، إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ برامج وأنشطة تساعد في نشر الرياضة المجتمعية، وإقامة فعاليات وبرامج وأنشطة رياضية مختلفة في مكة المكرمة، فضلاً عن تنفيذ حلقات نقاش رياضية متخصصة ومشتركة بين الطرفين في مختلف المجالات ذات العلاقة.

كما تتضمن المذكرة تعزيز مجالات التعاون وتبادل المعلومات، بين الجانبين لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة في مكة المكرمة، وقياس تأثيرها، بما يتماشى مع الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب المساهمة في تمكين الرياضة في المنطقة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وبناء مجتمع حيوي داخل المملكة.