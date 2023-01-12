وزارة السياحة: لوائح نظام التفتيش على الأنشطة وتنظيم مرفق الضيافة السياحي الخاص تهدف لتطوير القطاع في المملكة

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أكدت وزارة السياحة أن اللوائح العشر التي تنضوي تحت نظام السياحة تهدف إلى الارتقاء بقطاع الضيافة والنشاطات المصاحبة لها في المملكة من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية ومن بين تلك اللوائح لائحة نظام التفتيش على الأنشطة السياحية، ولائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، ولائحة تنظيم مرفق الضيافة السياحي الخاص.

وتوضح لائحة نظام التفتيش على الأنشطة السياحية مهام مفتش السياحة والتزاماته وصلاحياته، وقواعد التفتيش، في حين تعطي لائحة النظر في المخالفات تفاصيل وافية عن مخالفات أحكام النظام ولوائحه وإيقاع الجزاءات، إضافة إلى تحديد المخالفات التي قد يقع فيها المستثمر في قطاع الضيافة.

يذكر أن لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص تضمنت ضوابط إصدار التصريح، وإجراءات الموافقة على المصرح له بتقديم خدمات الأنشطة السياحية، وتحديد شريحة المستفيدين من هذه الخدمات، والإرشادات والمعايير المطلوبة والملزمة لكافة الأطراف.

وحددت الوزارة مهلة 90 يوماً لتبدأ المنشآت في المواءمة مع اللوائح الجديدة وتعديل أوضاعهم وفقا للاشتراطات والمعايير الجديدة، علما أن اللوائح متاحة على الموقع الرسمي للوزارة كما يمكن تقديم الاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي ومراكز التواصل السياحي.