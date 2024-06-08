وزارة الشؤون الإسلامية تبثّ 35.000.000 رسالة نصيّة توعوية لإرشاد ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1445هـ

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تبثّ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة أكثر من 35.000.000 خمسة وثلاثين مليون رسالة نصية “sms” عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات الحجاج ومقدمي الخدمة لهم بلغات عالمية في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام 1445هـ.

وتتضمن محتوى الرسائل التي تبثها “الأمانة” إيضاح مناسك الحج والعمرة، ورسائل تعريفية عن خدمة الهاتف المجاني والمكتبة الإلكترونية، والتوعية الإسلامية والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة من أجل أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام الذين جاؤوا ملبّين لنداء ربّ العالمين تحقيقًا لتطلعات ورؤى قيادتنا الحكيمة ، إلى جانب بيان مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية من يوم التروية والوقوف بعرفة وأعمال يوم العيد كذبح الهدي والأضاحي ورمي الجمرات في أيام التشريق وأداء طواف الإفاضة والوداع وغيرها.

كما أطلقت الأمانة مئات من المقاطع المرئية والتصاميم الإلكترونية لتوعية ضيوف الرحمن حيث تتضمن إجابات لعدد من الأسئلة الشرعية والتي أجاب عليها أصحاب الفضيلة والدعاة, وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وسيتم نشرها على حسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي طيلة أيام الحج.