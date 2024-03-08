وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها في معرض ليب 2024 لنسخته الثالثة

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اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشاركتها في معرض “ليب24 “، الذي أقيم بمركز المعارض والمؤتمرات بملهم ،خلال نسخته الثالثة من 4-7 مارس 2024، حيث عرضت العديد من برامجها الإلكترونية، وتطبيقاتها الرقمية التي تساعد المستفيدين للوصول إلى المعلومات بكل يسر وسهولة، استمرارا لجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، والإسهام في تقديم محتوى هادف ومميز لأنشطتها المتعددة.

وحظي جناح الوزارة بزيارة عدد كبير من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وأبدوا اهتماما بالغا بتقنية VR الواقع الافتراضي التي مكنتهم من زيارة المسجد النبوي افتراضياً، كما أبدوا إعجابهم بكيفية الإجابة عن أسئلتهم عبر البث المباشر بلغات متعددة مع أصحاب الفضيلة وأهل العلم، وكان لوجود تطبيقات المصحف الشريف بلغات عدة أثر بالغ على نفوسهم حيث سهل عليهم تلاوته وهم في بلادهم.

وجاءت هذه المشاركة للتعريف بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.