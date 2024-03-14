وزارة الشؤون الإسلامية تدشن برنامجي هدية خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في جيبوتي

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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بجيبوتي، أمس في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة “جيبوتي”، برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في جمهورية جيبوتي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالهادي بن عبيدان العتيبي، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الجيبوتي) دليتا محمد دليتا، ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف مؤمن حسن بري، ورئيس الهيئة العليا للإفتاء عبدالرحمن حمد علي، وعدد من سفراء الدول العربية الشقيقة.

وخلال التدشين، أكد “النفيعي” أن هذا البرنامج يعد أحد المشاريع الخيرية التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والاهتمام بشؤونهم في أنحاء العالم، رافعاً شكره بهذه المناسبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يقدمانه من خير للمسلمين.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف مؤمن حسن بري، أن هذه الهدية تعد تجسيداً لروح الأخوة والتكافل الذي يجب أن يسود بين المسلمين في هذا الشهر الكريم، مشيراً إلى أن ذلك ضمن رسالة المملكة لخدمة العمل الإسلامي ونشر قيم الوسطية والاعتدال.

يذكر أن برامج تفطير الصائمين هذا العام يستهدف تفطير قرابة (5000) صائم، كما سيتم توزيع 7 أطنان من التمور تستهدف قرابة (6000) مستفيد.