وزارة الشؤون الإسلامية تستقبل 4693 حاجاً عبر منفذ البطحاء

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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية، استقبال ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات القادمين عبر منفذ البطحاء الحدودي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم استقبال 4693 حاجًا وحاجة حتى الآن.

ووزعت الوزارة أكثر من 16900 مطبوعة من المطبوعات التوعوية الدعوية والإرشادية، التي تهدف إلى توجيه الحجاج وتعليمهم بأحكام المناسك وتوفير الإرشادات اللازمة لضمان أداء فريضتهم بشكل صحيح.

وتضمنت هذه المطبوعات نصائح وتعليمات حول كيفية أداء مناسك الحج، بالإضافة إلى أدعية وأذكار للحجاج.

كما تم توزيع الباركود التعريفي على ضيوف الرحمن لتحميلها على الأجهزة الذكية، تتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم، مثل تطبيق “رُشد” الذي يشمل جميع ما يحتاجه المسلم من خدمات بـ52 لغة.

كما قدم الدعاة خدمات توعوية مباشرة للحجاج، من خلال إلقاء محاضرات ودروس في جامع المنفذ، بهدف تعزيز فهم الحجاج للمناسك وتوفير الإرشاد اللازم لتوعيتهم والإجابة على استفسارات الحجاج المختلفة من خلال خدمة “إجابة سائل”، مما يسهم في تقديم الإرشاد والتوعية لكافة الحجاج القادمين عبر المنفذ.

وفي ذات السياق، وزعت أكثر من 8000 هدية متنوعة بين ورود ومظلات وحقائب، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الدعوية والإرشاد وتحفيظ القرآن بالمنطقة الشرقية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للحجاج، وتوفير بيئة مريحة تمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.